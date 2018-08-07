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07 Ağustos 2018 11:53

Ayvalık’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Ayvalık’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

07 Ağustos 2018 11:53

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Küçükköy sınırları içindeki Murat Reis sapağında 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Sarımsaklı istikametine gitmekte olan Nuri Özibrişim’in idaresindeki 35 AFZ 10 plakalı motosiklet, önüne bir anda çıkan Betül Kılıç (28) yönetimindeki 16.ZJ 346 plakalı özel araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Nuri Özibrişim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özibrişim’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.




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