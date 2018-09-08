Ayvalık’ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada motosiklet sürücüsü öldü, arkasında oturan arkadaşı ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, 03.30 sıralarında meydana geldi. Ayvalık’ın dünyaca ünlü Cunda Adası’ndan ilçe merkezi istikametine gitmekte olan Gökhan Dalkılıç (48) yönetimindeki 06 FV 3222 plakalı motosiklet, Gönül Yolu üzerindeki Cunda Köprüsü’nü geçtikten sonra Yunus Emre Caddesi’nde virajı alamayarak yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Motosiklet daha sonra kamp yapan tatilcilerin çadır ve karavanlarının bulunduğu hendeğe uçtu.

Kamp alanındaki çadırlarda uyuyan tatilcilerin şans eseri zarar görmediği kazada motosiklet sürücüsü Gökhan Dalkılıç başından aldığı darbe ile ağır yaralandı. Motosikletin arkasında bulunan 47 yaşındaki Halil Karataş da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan motosiklet sürücüsü Gökhan Dalkılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Halil Karataş’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Görgü tanıkları, motosikletin çok süratli olduğunu ve bu nedenle virajı alamadığı için kazanın meydana geldiğini iddia etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.