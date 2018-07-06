Ayvalık’ta motosikletle resmi araç çarpıştı

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre; 29 Mayıs Caddesi istikametinden K.Ö yönetimindeki 10 BFG 80 plakalı resmi araç Cennet Tepesi istikametine gitmekte olan E.H yönetimindeki 10 BCG 85 plakalı motosikletle kavşakta çarpıştı.

Kazayı resmi araç ve sürücüsü yara almadan atlatırken, motosiklet sürücüsü E.H çeşitli yerlerinden yaralandı. Belinde olası bir hasarın olabileceği kaygısıyla sürücü E.H. olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.H’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.