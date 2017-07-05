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05 Temmuz 2017 20:22

Ayvalık’ta ‘Narko 2’ operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerince ‘Narko 2’ adlı huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Ayvalık’ta ‘Narko 2’ operasyonu

05 Temmuz 2017 20:22


Balıkesir genelinde tüm ilçelerde eş zamanlı ‘Narko 2’ adlı operasyon kapsamında uyuşturucu başta olmak üzere GBT sorgulamaları, üst aramaları yapıldı. Ayvalık Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Tim Polisleri (NTP), Uyuşturucuyla Mücadele ekipleri ile Köpek Eğitim Merkezi (KEM) birimine ait ‘Tomo’ adlı narkotik köpeği de operasyona destek verdi.


Ayvalık’ın merkez mahallelerinden Hamdibey, Fethiye ve Yeni Mahalle’de gerçekleşen yol denetim uygulamalarının yanı sıra ilçenin en kalabalık mahallesi Aliçetinkaya’nın sahil bandındaki Yunus Emre Parkı’nda gerçekleştirilen operasyonların turizm sezonu süresince sık sık gerçekleştirileceği bildirildi.


Yaklaşık 50 kişiden oluşan KOM ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonlarda yapılan aramalarda 210 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 70 araç didik arandı. Kapsamlı operasyonda herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, denetimlerde 3 motosiklet trafikten men edildi ve 5 bin 380 lira ceza kesildi.




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