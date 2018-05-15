Ayvalık’ta öğrencilerden bahar şenliği

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik; Okul Müdürü Servet Demirci ve Okul Aile Birliği Başkanı Gurbet Çoban Akgöl ve yöneticilerin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Figen Güren’in de katıldığı bahar şenliği ve bilim fuarında okulun 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan prototip çalışmalarıyla, halk oyunları da sergilendi.

Ayvalık Belediyesi’nin en büyük projelerinden biri olan Zeytin Çekirdekleri’nin konseri, yarışmalar ve canlı müzikler, çekilişler ve ödüllerin dağıtıldığı etkinlikte, zeka oyunları alanında öğrenciler gün boyunca birbirleriyle yarıştılar.

Etkinlikte öğrencilerin hayal dünyalarını ortaya koydukları 84 maket ürün ise izleyenler tarafından tam not aldı.