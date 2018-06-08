Ayvalık’ta öğrencilerin karne heyecanı

Okul Müdürü Mustafa Karaman ile okulun öğretmenlerinin ev sahipliğinde gerçekleşen törende; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın yanı sıra eşi Nihal Görgülüaslan’ın yanı sıra Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve öğrencilerle velileri hazır bulundu.

Okul öğretmenlerinden Sevilay Tuç’un sunumunu üstlendiği törende; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı okulun öğretmenlerinden Nisa Torun yaptı.

Öğretmenlerin yegane gayesinin özlerinde var olan güzellikleri ortaya çıkaracak bilgiyi ve ahlak esaslarını öğrencilere aşılamak olduğunu belirten Nisa Torun, öğrencilere seslenerek; “Bütün bir yılın yorgunluğunu tatillerde atmak en büyük hakkınızdır. Ancak unutmayınız ki dinlenmek sadece boşa vakit geçirmek değildir. Bunun için tatil süresince sizi dinlendirecek ve eğlendirecek aktivitelerin yanı sıra eksik olduğunuz konularda kendinizi takviye etmelisiniz. En önemlisi kitap okuma alışkanlığını edinmenin yollarını aramalısınız. Çünkü okumak problemlerin, sıkıntıların kaynağını kurutur.” dedi.

Öğretmen Nisa Torun’un konuşmasının ardından okulun 4-A sınıfı öğrencisi Mehmet Dalkılıç, 3-E sınıfı öğrencisi Naz Apaydın’a okulun bayrağını teslim etti.

Okulun başarılı öğrencileri Hasan Bozcan, Ege Güven, Nazlı Ece Altun, Baran Kazaz, Eskin Mert Ok, Kürşad Ata Perinçekli, Talya Bellibaş, Kerem Saray; Melih Recep Gürcan ve Damla Uğur’a iftihar belgeleri; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Baş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır tarafından takdim edildi.

Tören; okulun anasınıf öğrencilerinin dans gösterilerinin sunumuyla sona erdi. Törenin ardından Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ve beraberindeki protokol üyeleri velilerin de katılımıyla minik öğrencilere karneleri dağıtıldı. Karne dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Görgülüaslan, öğrencilerin aldıkları karnelerin aynı zamanda velilerin çocuklarının eğitim ve öğretim konusunda ilgili olup olmamasının da bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, tüm öğrencilere keyifli tatiller diledi.