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17 Eylül 2017 16:41

Ayvalık’ta Okul ve çevre güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın öncülüğünde; okul ve çevresi güvenlik toplantısı yapıldı.

Ayvalık’ta Okul ve çevre güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

17 Eylül 2017 16:41


Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda; İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır, İlçe Jandarma Komutanı Özay Dörttepe, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Elif Kıvanç, ilçedeki 51 okulun Okul Aile Birliği Başkanları, mahalle muhtarları, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Oda Başkanları hazır bulundu.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık genelindeki okullar ve ilçedeki eğitim ve öğretim istatistikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Okullarda ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri hakkında görüş alışverişinde de bulunulan toplantıda konuşan Ayvalık’ın yeni Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, ilçedeki eğitim ve öğrenime ait sorunlarının çözümlenmesinde eğitimin tüm paydaşlarının bir arada olması gerektiğinin altını çizdi.


Okul çağlarındaki öğrenciler ve gençlerin özellikle uyuşturucudan uzak tutulması için gerekli tedbirlerin daha sıkı olarak alınması ve okul çağındaki gençlerin suç unsurlarına meğillenmesinin önüne geçmek adına herkesin elini taşın altına sokması gerektiğine işaret eden Kaymakam Görgülüaslan, eğitim ve öğretimin aileden başladığına dikkat çekti.


Ayvalık’taki jandarma ve polis birimlerinin suç odaklarına karşı ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiğini, ancak yeterli personel konusunda ciddi eksikliklerin bulunduğunu anlatan Kaymakam Görgülüaslan, bu yüzden de gençlerin suça yeltenmemesi adına aileden başlayan eğitimin, okullarda ve STK’ların toplumsal anlamda yapacağı bilgilendirme çalışmalarıyla hassasiyetle sürdürülmesinin önemini vurguladı.




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