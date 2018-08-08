Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 07:27

Ayvalık’ta orman yangını

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; gece saat 03.

Ayvalık’ta orman yangını

08 Ağustos 2018 07:27

00 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir orman yangını çıktı.


Ayvalık’ın Cennet Tepesi mevkiinde çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.


Ayvalık Belediyesi tarafından 20 yıl kadar önce çıkan bir yangında kül olan ormanlık alanda yeniden hayata geçirilen hatıra ormanının da aralarında bulunduğu bölgede çıkan yangına vatandaşların yanı sıra olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin 3 arasöz ve 1 su tankeri ile müdahale edildi.


Cennet Tepesi’ne çıkan yolda seyir halindeki bir araçtan sönmemiş bir sigara izmaritinin atılması sonucunda çıktığı tahmin edilen yangın yaklaşık 1 saatlik hummalı çabaların ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.


İtfaiye ekipleri yangın mahallinde soğutma çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre 5 dekar (yarım hektar) alanın alevlerden zarar gördüğü belirtildi.


Yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç