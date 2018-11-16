Ayvalık'ta pamuk deposu yangını

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, içinde pamuk ve odun bulunduğu öğrenilen bir depoda yangın çıktı.

Bir hafriyat firmasının arkasında bulunan depoda yangın çıktı. Pamuk ve odun deposundaki yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangında deponun içerisinde bulunan bir kısım çırçır malzemesi ile pamuk zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.