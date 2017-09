Ayvalık’ta Paşalimanı tesislerine anlamlı açılış

yıldönümünde, resmi açılışı yapıldı.

Kaliteli hizmeti, huzurlu bir ambiyans içerisinde ekonomik fiyatlarla vatandaşlara ulaştırması hedeflenen restoran, kafeterya ve bar olarak hizmet verecek olan tesisin açılışı oldukça görkemli oldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in öncülüğünde geçtiğimiz kış mevsiminde yıkılarak, yeniden inşa edilen ve belediye bünyesinde işletilecek olan Paşalimanı Tesislerinin açılışında; Ayvalık Belediyesi’nin efsanevi bando takımı ile Ayvalık’ın sevilen müzisyenleri; Gitarist Hasan, Piyanist Murat ve ritm saz ustası Salih Tayfun Sural da davetlilere müzik ziyafetinde bulundu.

Ayvalıklıların ‘Ali İhsan Amca’nın Plajı’ olarak anımsadığı Çamlık Koyu’ndaki Paşalimanı Tesisinin açılışında plajın ilk işletmecisi merhum Ali İhsan Tatlıcı’nın oğlu Atilla Tatlıcı da babasının meşhur köfte ekmeğini aynı lezzetle pişirerek, açılışa katılanlara Belediye Başkanı Rahmi Gençer ile birlikte ikram etti.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık’ın değerlerinin korunması gerektiğini ifade ederek; “Ayvalık’ın her köşesinden gelen vatandaşlarımızın pek çoğunun burada çocukluğu ve gençliği geçti. Tabiki o günleri hepimiz özlemle arıyoruz. Burasını daha önceki belediyemiz bir tesis haline getirmişti. Eksiklikleri ve sıkıntıları vardı. Bizde burayı Ayvalık Belediyesi olarak Ayvalık’ın taşıyla, doğaya uygun mimarisiyle hem kafeteryası, plajı ve restoranıyla sizler için yeniden yaptık. Bundan sonra burası sizin. Eksikliklerimiz olabilir. Ama bunları mazur görün. Çünkü burayı iyi bir hale getirerek, en iyi hizmeti verir hale getireceğiz. Burası herkesin ekonomik bütçesine uygundur. Vatandaşlarımız buraya gelerek gençliklerini ve çocukluklarını hatırlayabilirler. Burası sizin. Burayı lütfen kullanın. Bizim Ayvalık’ın eski değerlerine sahip çıkmamız lazım. Değerlerimize sahip çıkarsak, bunları da buraya gelen misafirlerimize ve çocuklarımıza öğretirsek Ayvalık her zaman yaşar. Aksi takdirde Ayvalık kendisine has kimliğini kaybeder. Ayvalık’ın bir kimliği var. Ayvalık’ın bir yaşam şekli var. Ayvalık kadınıyla, erkeğiyle hoş görülü bir kenttir. Ayvalık herkese kucağını açan sevgi dolu bir ilçedir. Bunu hiçbir zaman kaybetmememiz lazım.” diye konuştu.

Başkan Gençer’e konuşmasının ardından, bir vatandaş tarafından başarılı çalışmaları tarafından plaket verildi. Başkan Gençer daha sonra 15 Eylül tarihli doğum günü ve evlilik yıldönümü olan vatandaşlarla birlikte Paşalimanı Tesislerinin açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından davetlilere başta Ali İhsan Amca’nın 40’lı yaşlar ve üzerindeki vatandaşların özlediği köfte ekmek ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.