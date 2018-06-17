Ayvalık’ta, Ramazan Bayramı nedeniyle hastane, yaşlı bakım evi, Garnizon, Jandarma ve Emniyet teşkilatı ziyaret edildi.

Ayvalık’ta, merkezi ve yerel yönetim ile beraberindeki heyetin saat 10.00’da İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyareti ile başlayan program sırayla saat 10.30’da Belediye Yaşlı Bakım Evi, saat 11.00’de İlçe Jandarma Komutanlığı, saat 11.30’da Garnizon Komutanlığı, saat 12.00’de Ayvalık Devlet Hastanesi ile devam etti. Bayramlaşma programı saat 13.30’da şehit ailelerini ziyaretle tamamlandı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın öncülüğünde; İlçe Garnizon Komutanı Vekili Tabip Yarbay Fatih Özenalp, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ender Okumuş’un yanı sıra kamu kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkan ve temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve muhtarların da katıldığı bayramlaşma programında İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Karakol lokalinde emniyet personeli ile bir araya gelen ilçe protokolü daha sonra Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmet Binasındaki Erken Doğmuşlar Konuk evine geçti.

Burada kalan vatandaşların bayramı kutlandı ve sohbet edildi. İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanlıklarına yapılan ziyaretin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine gidildi. Sağlık personeli ile bayramlaşan ilçe protokolü bayramı hastanede geçiren vatandaşları da ziyaret etti.

Hastalara Ayvalık Belediyesi tarafından hazırlanan ve içinde meyve suyu, bisküvi, ıslak mendil, kolonya ve peçete bulunan paketler dağıtıldı. Baklava hazırlatan Ayvalık Belediyesi, Askeriye, Cezaevi ve Emniyete de bunlardan birer tepsi göndermeyi ihmal etmedi.

Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve dünyaya barış ve huzur getirmesini dileyen Kaymakam Gökhan Görgülüaslan, “Bayramlar; kardeşliğin, birlik ve beraberliğin pekiştiği önemli değerlerimizdir. Bu vesile ile tüm Ayvalık halkının Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Ramazan Bayramı’nın toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirip, huzur ve mutluluğa vesile olmasını temenni eden Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise; “Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel bir şekilde yaşandığı, sevgi ve saygı bağları ile insanları birleştiren, yeni bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, dostlukların ve arkadaşlıkların güçlendiği Ramazan Bayramı günlerinin; ülkemizin huzur, güven ve mutluluğuna; karşılıklı dayanışma ve hoşgörü fikrinin daha da güçlenmesine, tüm insanlık için barış ve huzur getirmesini dilerim” diye konuştu.