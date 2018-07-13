Ayvalık’ta Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi 2018 yarışları coşkusu

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in yaptığı davet ve Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyona, dün yapılan deneme yarışlarının ardından bugün de lig yarışmalarıyla sürdü.

Ayvalık’ın Paşalimanı ve Çamlık Sahili’nde başlayan şampiyona, U15 Junior Kız- Erkek (2004 yılı ve sonra doğanlar), U17 Kız-Erkek (2002 yılı ve sonra doğanlar), U 20 Kız-Erkek (1999 yılı ve sonra doğanlar), Kadın- Erkek (2000 yılı ve önce doğanlar), Master (1982 yılı ve önce doğanlar) kategorilerinde yapılıyor.

Çeşme ve Dikili Belediyelerinin ev sahipliğinde, diğer etapları 2-5 Ağustos arası Dikili-Çandarlı, 20-23 Eylül arası Alaçatı-Çeşme’de yapılacak yarışlara ünlü sörfçü Çağla Kubat da katıldı. Kubat, yaptığı açıklamada, Ayvalık’ta düzenlenen slalom liginde yarışmacı olarak bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ayvalık Belediyesi bu şampiyona için gerçekten güzel bir hazırlık yapmış. Tabii buna Ayvalık’ın doğal güzelliği de eklenince, yarışmalar daha da zevkli bir hale geldi” dedi.

Ayvalık’ta sörf yarışmaları olduğu sürece sık sık geldiğini kaydeden Çağla Kubat, “Bazen yurt dışından Türkiye’ye gelen yabancı arkadaşlarımı mutlaka Ayvalık’a getirip, bu doğal güzellikleri görmelerini sağlamaya çalışıyorum. Türkiye’de sörf yapmak için çok güzel bölgeler var. Bazı bölgeler şimdiye kadar ortaya çıktı ve tanındı ama bazı bölgeler halen daha bilinmiyor. Yavaş yavaş tanınmaya başlıyor. Ayvalık’ta sörfün yapıldığı en güzel bölgelerden biri. Windsurf yapmak isteyenlerin hem denizde güzel vakit geçirebilecekleri, hem de ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini yaşayabilecekleri bir yer. O yüzden de sörf yapmak isteyenleri Ayvalık’a davet ediyorum” diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise sörf başta olmak üzere rüzgar sporlarının Ayvalık’ta uzun yıllardan bu yana yapıldığını hatırlatarak, “Yarışmaları yaptığımız bu alan mükemmel bir yer. Bir yanı Cunda Adası, bir tarafı Ayvalık merkez, bir tarafı da ilçenin en güzel köşelerinden Çamlık. Arka tarafta da adalar ve Tabiat Parkı bulunuyor. Bana sorarsanız bundan güzel bir parkur olabileceğini düşünmüyorum. Hem de bu bölge sörfçülerin ihtiyaç duydukları rüzgarı en iyi şekilde alan bir bölge. Bu duygularla sporcularımıza başarılar diliyorum. Ev sahipliğini yaptığımız bu etkinliğe halkımızın da ilgisi yoğun oldu. Çok mutluyum” dedi.

Ayvalık’ta başlayan Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi 2018 yarışının 1. etabının startında Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Türkiye Yelken Federasyonu Ayvalık Temsilcisi Halil Ergül de hazır bulundu.

Zaman zaman rüzgar hızının düşmesi nedeniyle kısa molaların verilmek zorunda kalındığı şampiyonada dereceye girecek sporculara ödülleri yarın saat 18.00’de düzenlenecek törenle verileceği açıklandı.