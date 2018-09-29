Ayvalık'ta sağanak yağışa karşı hazırlıklar devam ediyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde menfezleri temizleyen belediye, sağanak yağışa karşı çalışmalarını arttırdı.

Hafta başında periyodik menfez temizliği çalışmalarını başlatan Ayvalık Belediyesi, ilçe genelinde menfez temizliği ile paralel olarak Çamlık'taki Laka, Sarımsaklı'daki Nikita ve ilçe merkezindeki Sanayi deresinde temizlik çalışması yaptı. Cuma gece yarısına kadar süren çalışmalara Cumartesi günü de devam ediliyor.

Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Çamlık'ta bir kez daha sel felaketi yaşanmaması için Laka deresinde temizlik çalışması yaptı. Fen İşlerinin 25 kişilik ekibi, Laka deresinin denizle birleştiği noktada temizlik ve derinleştirme çalışması yaptı. Cuma günü saat 18.30'da başlayan çalışmalar gece yarısına kadar devam etti. Ekiplerin bir bölümü de aynı saatlerde Sarımsaklı Nikita deresinde temizlik yaptı. Derelerden yaklaşık 12 kamyon atık malzeme çıkartıldığı belirtildi. Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından dün başlatılan Çamlık Laka deresindeki temizlik çalışmaları, Ali Çetinkaya Mahallesi'nde AVM yakınlarından yeni garaja giden güzergâhtaki sanayi deresini de dâhil ederek devam ediyor.

Düzenli olarak temizlik çalışmaları yapıldığını belirten Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Dere yataklarında olası bir sel felaketini önlemek amacıyla temizlik çalışması yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda söz konusu dere yataklarının taşmasıyla yaşanan sel felaketleri sonrası, yapılan çalışmayla dere yatağı derinleştirilerek suyu akışı sağlanmış ve yağmur kanalları yapılmıştı. Temizlik çalışmaları ile vatandaşların kış mevsiminde sıkıntı yaşamasının önüne geçilecek” dedi.