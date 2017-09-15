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15 Eylül 2017 09:27

Ayvalık’ta ‘Sahil Boyu Şarkıları’ yankılandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Kent Konseyi bünyesindeki Gönül Tuna Müzik Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Sahil Boyu Şarkılar-Kıyıya Vuran Türküler’ adını taşıyan konsere ilgi yoğun oldu.

Ayvalık’ta ‘Sahil Boyu Şarkıları’ yankılandı

15 Eylül 2017 09:27


Batı Müziği, Türk Müziği ve Halk Müziğinin yüreklere nakşetmiş unutulmayan eserleri ile anılara romantik bir yolculuğun yaptırıldığı konser; Ayvalık Belediyesi’ne ait Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşti.


Yaklaşık bin 500 kişinin şarkı ve türkülere eşlik ettiği konserde; Ayvalıklı sanatçı Dicle Çakır ve müzisyen arkadaşlarından oluşan müzik grubu pop müziğinin sevilen nostaljik eserlerini seslendirdi.


Kültür Bakanlığı’nın yanı sıra Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği (AYTUGEB) ve Tiyatroda adını taşıyan tiyatro grubunun katkılarıyla gerçekleşen ücretsiz konserde Gönül Tuna’nın koro birbirinden güzel Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eserlerini büyük bir başarıyla seslendirdi.


Minik sanatçıların da sahne aldığı ve seyircilerin çoğu zaman şarkılara eşlik ettiği ve tempo tuttuğu gözlenen konserin ardından Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran izleyiciler sahnedeki sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.




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