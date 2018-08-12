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12 Ağustos 2018 14:00

Ayvalık’ta ‘şefkatli eller’ ihtiyaç sahibi çocukların bayramlıkları için birleşti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; ihtiyaç sahibi insanlarla hayırseverler arasında gönül köprüsü kuran Ayvalık Şefkat Evleri Derneği, yaklaşan Kurban Bayramı’nda yoksul ailelerin çocukları için bayramlık dağıtımlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Ayvalık’ta ‘şefkatli eller’ ihtiyaç sahibi çocukların bayramlıkları için birleşti

12 Ağustos 2018 14:00


İlçe halkının ‘Fatma Anne’ olarak isimlendirdiği Fatma Cavlı’nın öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Ayvalık Şefkat Evleri Derneği’nin Kurban Bayramı için yaklaşık 20 gün önce başlattığı çalışmalar kapsamında bugüne kadar 3 bin 200 çocuğa bayramlıklarını teslim ettiği ve halen süren hummalı çalışmalarla yaklaşık 4 bin ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetleri ulaştırmayı hedefledikleri bildiriliyor.


Ayvalık Şefkat Evleri Deneği Başkanı Fatma Cavlı, yaptıkları çalışmanın yardımsever insanlarla ihtiyaç sahipleri arasında görünmez bir köprü oluşturmaktan ibaret olduğunu vurgulayarak, “Allah hayırsever insanlarımızdan razı olsun. Onlar sayesinde bu bayramda da çocuklarımızı sevindirebilme imkanı bulduk. Bu bayram Adana, İstanbul, Ankara, Bursa gibi kentlerdeki yardımseverlerimizden ciddi destekler gördük. Ayvalıklı hayırseverlerimizin de katkılarıyla 3 bin 200 çocuğumuzun sevindirilmesine aracı olduk. İnşallah bu sayı bayramın yaklaşmasıyla daha da artacak ve yaklaşık 4 bin ihtiyaç sahibi çocuğumuzu mutlu etmiş olacağız. Ben bizlere destek veren herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.




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