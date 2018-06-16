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16 Haziran 2018 08:10

Ayvalık’ta şerit değiştiren otomobil az daha faciaya neden oluyordu; 7 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı.

Ayvalık’ta şerit değiştiren otomobil az daha faciaya neden oluyordu; 7 yaralı

16 Haziran 2018 08:10


Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda Adası’nın ‘Eski Yol’ mevkiinde Cunda Adası merkezi istikametine gitmekte olan Mert Okur (25) adlı sürücünün kullandığı 23 EB 255 plakalı özel otomobil kendi şeridinden çıkarak, karşı şeritte seyir halinde olan Özlem Sürmeli (46) yönetimindeki 34 AJH 952 plakalı özel otomobile süratle çarptı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin müdahalesiyle her iki araçta sıkışan kazazedeler kurtarıldı.


Bir anda can pazarına dönen kaza mahallinde sürücü Mert Okur ve kullandığı otomobilde bulunan Ezgi Deveci’nin yanı sıra diğer araçta bulunan sürücü Özlem Sürmeli, Asena Hazal Adanır, Hüseyin Akdemir, Doğukan Adanır ve Batur Akdemir çeşitli yerlerinden yaralanarak olay yerine gelen 3 ayrı ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahade altına alındılar.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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