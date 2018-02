Ayvalık’ta şiddetli yağış ekili arazileri vurdu

Ayvalık’ta sabah saatlerinde şiddetli rüzgar ile birlikte yağan yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinde birçok rögar taşarken, aşırı sular nedeniyle ilçe merkezindeki Macaron mevkisi ile 06 mevkisi arası göle döndü. Yağış nedeniyle Sarımsaklı’da bazı apartmanların bodrum katlarını su bastığı öğrenilirken, yağış özelikle Ayvalık’ın; Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolu çevresinde bulunan ekili alanlarla, zeytin tarlalarını vurdu. Aynı bölgede bulunan Sancak Tül’e ait bir site sular altında kaldı. Su basan alanlarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi’ne ait birimlerin bünyesindeki ekipler müdahale etti. Sel suları nedeniyle Ayvalık’ın kırsal mahallelerinden Murateli’ye giden asfalt yol kapandı. Sular altında kalan bazı bölgelerde küçükbaş hayvanların sahipleri tarafından güçlükle kurtarıldığı bildirildi. Can kaybının olmadığı Ayvalık’ta Egemen Bilir adlı botanik çiçek seracısı, sular altında kalan serasında 15-20 bin lira arasında maddi zarar oluştuğunu söyledi. Her şiddetli yağışta aynı zararların ortaya çıktığına işaret eden Egemen Bilir, yetkililerin bu olumsuzluğa karşı çevredeki dereleri bir an önce ıslah etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Meteorolojiye göre Ayvalık’taki olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha süreceği öğrenildi.