Ayvalık’ta şiddetli yağış, su baskınlarını beraberinde getirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, şiddetli yağmur hayatı felç etti.

Yaklaşık yarım saat süresince etkin olan şiddetli yağış, ilçe merkezinde kotu düşük alanlarda su baskınlarına sebep oldu. İlçe merkezindeki Aşıklar Köprüsü başta olmak üzere Eski Otogar, 15 Eylül İlkokulu civarında yağmur suları vatandaşlara geçit vermedi. Bazı ev ve iş yerleri de sular altında kaldı.

Ayvalık’ın Altınova ve Küçükköy Mahallelerinde bazı ekili arazilerle, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların barındırıldığı ağılları da yağmur sularının etkisi altında kaldığı ancak şuana kadar her hangi bir hayvan telefinin bulunmadığı bildirildi.

Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı yağışın başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki güvenlik güçlerini teyakkuzda olduğunu ve sel afetine karşı hassasiyetle önlem aldıklarını ifade etti. Nazlı, şuana kadar ilçe genelinde çok önemli bir sıkıntının meydana gelmediğini de sözlerine ekledi.