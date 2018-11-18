Ayvalık'ta sigortacılar kampanya başlatacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sigortacılar, önümüzdeki günlerde kampanya düzenlemeye hazırlanıyor.

Ayvalık Ticaret Odası Meslek Komitesi toplantısı, ATO Başkan Yardımcısı Osman Özdoğan başkanlığında yapıldı. Sektörün genel sorunlarının yanı sıra sigortacılık alanında neler yapılabileceği üzerinde fikir alışverişlerinde bulunulan toplantıda, “Ayvalık'taki sigortacı firmalardan fiyat almadan ilçe dışında sigorta poliçesi yaptırmayın” sloganıyla bir kampanya başlatılması fikri benimsendi. Bu kapsamda Ayvalık'ta sigortacılık yapan ATO üyesi yaklaşık 25 firma yetkilisinin önümüzdeki günlerde büyük bir kampanya düzenlenmesi bekleniyor.

Ayvalık Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Osman Özdoğan, kampanya için tüm zeminin hazır olduğunu ifade ederek, “İlçemizde sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerimiz, İstanbul ve İzmir gibi metropol kentler ile çevre ilçelerimizdeki sigorta şirketleriyle yasal mevzuat kapsamında aynı fiyatlarla iş yeri, ev ve otomobil gibi kategorilerde sigorta poliçesi düzenliyorlar. Bu poliçeler doğal afetler, yangın, hırsızlık ve hayat gibi sigorta sınıflarını kapsıyor. Ayvalık'ta sigorta poliçe bedelleri Türkiye'nin dört bir yanında aynı fiyatlarla düzenleniyor. Bu durumda Ayvalık halkının sigorta poliçeleri için İzmir, İstanbul ve çevre ilçelerine gidip oralarda bu işlemi yaptırmalarına gerek yok. O yüzden de sigorta firmalarının Ayvalık'taki temsilcisi olan arkadaşlarımıza en azından fiyat sormadan Ayvalık dışında sigorta poliçelerini düzenlememelerini öneriyoruz. Çünkü Balıkesir'den, İzmir'den, İstanbul'dan ya da çevre ilçelerimizden hiç kimse gelip de aynı koşullarda aynı fiyatlarla olmasına rağmen Ayvalık'ta sigorta poliçesi düzenletmiyorlar. Bu yüzden de ilçemiz ekonomisinde dönmesi gereken bu sıcak paranın ilçe dışında tedavül etmesi bize göre de doğru değildir. Tabii bu konuda odamız bünyesindeki meslek komitelerinde yer alan sigorta firması temsilcileri başlatacakları kampanya ile gereken duyuruları en kısa sürede halkımıza yönelik yapmaya başlayacaklar” diye konuştu.