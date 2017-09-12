Ayvalık’ta Sinema Günleri tüm hızıyla sürüyor

sü düzenlenen ‘Sinema Günleri’nin ikinci gününde ‘Devrim Arabaları’ sinemaseverlerle buluştu.

2008 yılında beyaz perdeye ‘merhaba’ dedikten sonra, ülke genelinde gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 2009 yılında yeniden vizyona giren ve 7 Başrol ve 7 Unutulmaz yorumuyla, Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri ile Siyad, Kanada, Ankara, Monaco ve Yeşilçam Sinema Festivalleri’nde pek çok ödülleri toplayan ‘Devrim Arabaları’ adlı filmin gösterimine ilgi yoğun oldu.

Ayvalık Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu’nun alt kısmında bulunan Belediye Parkı’nda Zafer Par’ın koordinasyonunda gerçekleşen gösterimde; yönetmenliğini Tolga Örnek’in üstlendiği; başrollerini Selçuk Yöntem, Taner Birsel, Ali Düşenkalkar ve Halit Ergenç’ün paylaştığı ‘Devrim Arabaları’ adlı filmle, Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen reformların arasında başarılı olduğu halde başarısız olarak nitelendiren ilk Türk Otomobili üretiminin hikayesi anlatıldı.