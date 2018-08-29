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29 Ağustos 2018 00:50

Ayvalık’ta tek taraflı motosiklet kazası: 1 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Ayvalık’ta tek taraflı motosiklet kazası: 1 yaralı

29 Ağustos 2018 00:50


Alınan bilgiye göre; akşam saatlerinde tescilsiz ve plakasız bir motosikletle Ayvalık’ın en büyük mahallesi Altınova sınırları içerisinde bulunan Üçkabağaç’ta seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybedip yere düşen motosiklet sürücüsü Osman Sargın (62) başından ağır yaralandı.


Altınova Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin de yardımıyla olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ilçenin tanınmış mimarlarından Osman Sargın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Edremit’te özel bir hastaneye kaldırıldı.


Sargın’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.




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