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28 Haziran 2017 13:26

Ayvalık’ta ‘Tek Yön’ kaldırılıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçenin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi’nde yaz aylarında tam anlamıyla keşmekeş bir hal alan trafik akışının rahatlatılması için başlatılan ‘Tek Yön’ uygulaması kaldırılıyor.

Ayvalık’ta ‘Tek Yön’ kaldırılıyor

28 Haziran 2017 13:26


Ramazan Bayramı öncesinde hayata geçirilen uygulamada şehir içi araç trafiği oldukça rahatlarken, yol kenarlarında park yasağı bulunması nedeniyle duraklama şansı bulunmadığı için bu durumun kendilerinin alışveriş yapmalarına büyük bir engel olduğunu savunan ilçe merkezindeki esnaf adeta ayaklandı.


Sabah saatlerinde yolu kapatarak, eylem yapmayı planlayan kalabalık esnaf grubu, eylem öncesinde Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in çağrısı üzerine belediye ait Orhan Peker Salonunda Başkan Gençer ile bir araya geldi.


Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca ile oda yönetiminin de hazır bulunduğu toplantıda; esnafın bayram süresince yaşadığı olumsuzluk masaya yatırıldı.


Esnaflar yolun tekrar eski haline getirilerek, yol kenarlarında araç parkı yapılabilmesini istedi.


Toplantıda konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer; ilçe merkezindeki ana arterin Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğunu belirterek, esnafın yolun eski haline getirilmesine yönelik talebini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Taylan Engin’e ilettiğini söyledi.


Taylan Engin’in konuyu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile görüşeceğini ve büyük olasılıkla Ayvalık’taki ana arterin esnafın talebi doğrultusunda eski haline dönüştürebilmek için çalışmaların başlatılacağını açıklayan Başkan Gençer, “Aslında sistem trafiğin akışı açısından son derece başarılı olmuştu. Fakat ilçe merkezindeki esnafımızın da ekonomik açıdan olumsuz etkilenmesine göz yumamayız. Bu yüzden de Büyükşehir Belediyesi ile bu konuda ortak bir çalışma yaparak yolun eski haline getirilmesini isteyeceğiz” diye konuştu.




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