Ayvalık’ta tescilsiz ve kurallara aykırı motosikletler af yok

İlçe merkezindeki Polis Karakolu önünden başlayıp, Barbaros Caddesi, tarihi At Arabacılar Meydanı, Talatpaşa Caddesi, Edremit Caddesi başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında gerçekleşen uygulamalarda kasksız, ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanan sürücüler cezalandırılırken, kurallara aykırı motosikletler ise trafikten men ediliyor.

Ekipler tarafından her zaman yapılan kontrollerin, yaz aylarında motosiklet kullanımının artması ve bu yüzden de çoğunlukla ölümlü yada yaralanmalı kazaların yaşanması nedeniyle yaz sezonu süresince sıklaştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan bazı motosiklet sürücüleri ise normal şartlarda ilçenin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi üzerinde yapılan denetimlerin, kentin iç kesimlerindeki yollarda yapılmaya başlanmasını şaşkınlıkla karşıladığı gözlendi.

Vatandaşlar ise İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan motosiklet denetimlerine yönelik yoğun denetim uygulamalarını büyük bir memnuniyetle karşılıyor.

Ayvalık’ta hummalı bir şekilde süren motosiklet denetimlerinin aynı sıklıkla süreceği ve tescilsiz, muayenesiz motosikletlerin trafikten men edilmesi konusunda asla taviz verilmeyeceği bildirildi.