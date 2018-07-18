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18 Temmuz 2018 15:01

Ayvalık’ta THM Korosu konsere hazırlanıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallelerinden biri olan Küçükköy sınırları içerisindeki Sarımsaklı mevkiinde kurulan Türk Halk Müziği Korosu çalışmalarını sürdürüyor.

Ayvalık’ta THM Korosu konsere hazırlanıyor

18 Temmuz 2018 15:01


Sarımsaklı’da; bir AVM’nin üst katında çalışmalarını sürdüren koro üyelerinin; özellikle yaz aylarında yaptıkları çalışmalarla yöre halkına Türk Halk Müziği’ni sevdirmeyi amaçladıkları öğrenildi.


Yazlıkçıların yoğunlukta olduğu koronun çalışmalarını; haftanın iki günü Salı ve Cuma günleri olarak sürdürüyor. 20 kişiyi aşkın Türk Halk Müziği tutkunu tarafından oluşturulan koroya eğitimleri; TRT İstanbul’dan 1994 yılında emekli olan halk müziği sanatçısı Fikriye Meşhur veriyor.


Türk Halk Müziği’nin duayen sanatçılarından Arif Meşhur’un da eşi olan Fikriye Meşhur yaptığı açıklamada, “ Sarımsakalı AVM’de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 20’den fazla THM sever kardeşimizle birlikte bu çalışmaları sürdürmenin mutluluğunu yaşıyorum. Belediyeden destek bekliyourz. Yaptığımız çalışmaları içeren bir konseri önümüzdeki haftalarda Sarımsaklı’da vermek için hazırlıklarımız sürüyor ” diye konuştu.




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