Ayvalık’ta THM Korosu konsere hazırlanıyor

Sarımsaklı’da; bir AVM’nin üst katında çalışmalarını sürdüren koro üyelerinin; özellikle yaz aylarında yaptıkları çalışmalarla yöre halkına Türk Halk Müziği’ni sevdirmeyi amaçladıkları öğrenildi.

Yazlıkçıların yoğunlukta olduğu koronun çalışmalarını; haftanın iki günü Salı ve Cuma günleri olarak sürdürüyor. 20 kişiyi aşkın Türk Halk Müziği tutkunu tarafından oluşturulan koroya eğitimleri; TRT İstanbul’dan 1994 yılında emekli olan halk müziği sanatçısı Fikriye Meşhur veriyor.

Türk Halk Müziği’nin duayen sanatçılarından Arif Meşhur’un da eşi olan Fikriye Meşhur yaptığı açıklamada, “ Sarımsakalı AVM’de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 20’den fazla THM sever kardeşimizle birlikte bu çalışmaları sürdürmenin mutluluğunu yaşıyorum. Belediyeden destek bekliyourz. Yaptığımız çalışmaları içeren bir konseri önümüzdeki haftalarda Sarımsaklı’da vermek için hazırlıklarımız sürüyor ” diye konuştu.