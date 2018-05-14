Ayvalık’ta Trafik Haftası kutlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan okunduğu törende konuşan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Savaş Sağtaş, her yıl düzenlenen Trafik Haftası ile sürücülerin trafik kurallarına uymasının yanı sıra gelecek nesilleri teslim edeceğimiz çocuklara trafik bilincinin aşılanmasının amaçlandığını vurguladı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik TİM Personeli Uzman Çavuş Burhan Meral de, trafikte hız kuralları konusunda katılımcılara brifing verdi. Meral, trafikte aşırı sürat yapmanın çoğunlukla ölümlü yada kalıcı sakatlıklara neden olabilecek trafik kazalarına neden olduğunun da altını çizdi.

Etkinlikte konuşan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği personeli Polis Memuru Hakan Duyar ise; motosiklet kullanıcılarının mutlaka kurallara uyması ve kesinlikle kask kullanmaları gerektiği hususunda uyarılarda bulundu.

Ayvalık Şoförler Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi ise oda olarak şoför üyelerine yönelik yaptıkları eğitim çalışmalarını kısaca anlatarak, trafiğin insan yaşamındaki önemini ve trafik kurallarına uyulmasının hayati bir önem taşıdığını vurguladı.

Slayt gösterimleriyle salondakilere trafik kazalarının nedenleri ve sonuçları hakkında çarpıcı gösterimlerin sunulduğu törende, Trafik Haftası nedeniyle ilçe genelindeki okullarda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın öncülüğündeki protokol üyeleri tarafından verildi.

Ayvalık Belediyesi’ne ait İsme İnönü Kültür Merkezi’ndeki etkinliğin ardından ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda; öğrenciler Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan stantlarda trafik ekiplerinin kullandığı materyallerin sergilenmesinin ardından etkinlik sona erdi. Törene; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır ve Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi, Anadolu Kaplanları Motosiklet Grubu’nun Ayvalık Temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.