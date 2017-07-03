Ayvalık’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde 150 Evler Mahallesi Ayvalık Şehirlerarası Otogar (AŞTİ) yakınındaki Yediemin Otoparkı önündeki virajda Aydın G. yönetimindeki 10 YN 962 plakalı kamyonet ile Ahmet Sedef yönetimindeki 10 BFM 61 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Sedef (26) ile motosikletin arkasında bulunan 17 yaşındaki M.K. adlı genç kız yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Sedef hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü Aydın G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.