Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 21:06

Ayvalık’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Ayvalık’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

03 Temmuz 2017 21:06


Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde 150 Evler Mahallesi Ayvalık Şehirlerarası Otogar (AŞTİ) yakınındaki Yediemin Otoparkı önündeki virajda Aydın G. yönetimindeki 10 YN 962 plakalı kamyonet ile Ahmet Sedef yönetimindeki 10 BFM 61 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Sedef (26) ile motosikletin arkasında bulunan 17 yaşındaki M.K. adlı genç kız yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Sedef hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü Aydın G. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:25
  • Güneş :05:38
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!