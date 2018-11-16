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Ayvalık'ta trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık'ın Sarımsaklı mevkii sınırları içerisinde Murathan Akdeniz yönetimindeki 10 BCC 29 plakalı özel bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki hendeğe yuvarlandı. Kazada sürücü Murathan Akdeniz vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza mahallinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler güvenlik önlemi alınırken kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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