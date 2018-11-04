Ayvalık'ta trafik kazası: 6 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık'a bağlı kırsal mahallelerden Murateli sapağında meydana geldi. Çanakkale istikametinden gelen sürücünün kimliği öğrenilemeyen 10 YA 322 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlerden zeytinlik alana uçtu. Ters dönen araçta bulunan sürücü ile Fatma Kurt, Güllü Kurt, Gülnihal Kurt, Ayhan Zengin ve Fatih Kurt isimli yolcular olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati risklerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.