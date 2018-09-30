Ayvalık'ta tropik fırtınaya karşı tedbirler alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Orta Akdeniz'de oluşan ve Türkiye'nin batı kıyılarında etkili olması beklenen tropik fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirler alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ekipleri, şehirde meydana gelebilecek yoğun yağıştan dolayı altyapı ve kanalizasyon temizleme çalışması gerçekleştirdi. İtfaiye ve sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletilmeye başlandı. Fırtınaya karşı önlem alan balıkçılar balık pazarında sandal ve teknelerini iplerle kıyıya bağlarken, adalara tur düzenleyen vapurlar da seferlerini iptal etti. Vatandaşlar ise fırtınada hasarı azaltmak için evlerinin camlarını panjurlarla kapattı, çoğu esnaf iş yerini açmadı.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gencer, gazetecilere yaptığı açıklamada vatandaşları 4 gündür konuyla ilgili uyardıklarını söyleyerek, "Şehir merkezinde ve kıyı şeridinde bir fırtınada uçabilecek bütün tanıtım stantları ve reklam bilboardlarını tedbir amaçlı kaldırdık. Personellerimizi 24 saat nöbetleşe olarak hazır tutuyoruz. Su kanalları ve menfezlerle ilgili de gerekli çalışmaları yaptık. Personellerimizi 24 saat nöbetleşe olarak hazır tutuyoruz" diye konuştu.