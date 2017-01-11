Ayvalık’ta Tüfekçi Ailesi’nin acı günü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, efsanevi Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi’nin kardeşi, Arif Tüfekçi geçirdiği beyin kanamasının ardından hayatını kaybetti.

Ayvalık Belediyesi’nin halen Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Muhittin Tüfekçi’nin babası ve yine Ayvalık Belediyesi’nin CHP’li Belediye Meclis Üyesi Ufuk Ova’nın eniştesi olan Arif Tüfekçi’nin hayatını kaybetmesi ilçe halkı tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

68 yaşında, evli ve 3 yetişkin çocuk babası olan Arif Tüfekçi 29 Aralık’ta İzmir’de geçirdiği beyin kanamasının ardından acilen özel bir hastanede tedavi altına alınmasının ardından 21 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Arif Tüfekçi’nin cenazesi; İzmir’den Ayvalık Devlet Hastanesi’ne getirildikten sonra bugün hastaneden alınarak, Çınarlı Cami’de kılınan ikindi namazının ardından Ayvalık Kabristanı’nda toprağa verildi.

Cenazede; Arif Tüfekçi’nin ailesinin yanı sıra ağabeyi eski Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Ahmet Toker, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçenin tanınmış iş adamları ve oldukça kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Ayvalık Sanayi Sitesi’nin uzun yılar başkanlığını yaparak, arazi halindeki sitenin inşaatından açılışına kadar büyük bir özveriyle çalışan Arif Tüfekçi, geçmişte Ayvalıkgücü’nün formasını giymesinin yanı sıra; 2 dönem MHP Ayvalık İlçe Başkanlığı, bir dönem Ülkü Ocakları Başkanlığı, Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ve örnek kişiliği ile gönüllerde taht kurmuştu.