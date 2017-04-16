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16 Nisan 2017 15:42

Ayvalık’ta Üniversite sistemindeki son değişiklikler ve geleceğin meslekleri semineri

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 12.

Ayvalık’ta Üniversite sistemindeki son değişiklikler ve geleceğin meslekleri semineri

16 Nisan 2017 15:42

sınıflara yönelik ‘Üniversite Sistemindeki Son Değişiklikler ve Geleceğin Meslekleri’ adını taşıyan seminer gerçekleştirildi.


Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli’nde gerçekleşen seminerde; Uzman Eğitimci Göksel Gökçe konuşmacı olarak katıldı.


Seminerde ilçe genelindeki tüm resmi ve özel liselerin 12. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde katıldı.


LYS sınavına yönelik hazırlık stratejileri, değişen puan türleri, açık uçlu sınav soruları, ÖSYM istatistikleri ve geleceğin mesleklerinin konu olduğu seminerin ardından, Uzman Eğitimci Göksel Gökçe öğrencilerin sınava ve tercih sistemine yönelik sorularını yanıtladı.




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