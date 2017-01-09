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09 Ocak 2017 10:16

Ayvalık’ta yangın korkuttu

Ayvalık’ta yangın korkuttu

09 Ocak 2017 10:16

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde eski bir tarihi Rum evinin bacasında başlayan yangın çatıyı tutuşturarak evi kullanılmaz hale getirdi.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın merkez mahallelerinden Kazımpaşa Mahallesi Barbaros Caddesi 25. Sokak’ta bulunan eski bir Rum evinin bacasında yangın çıktı. İçinde kimsenin yaşamadığı ve ev eşyalarının bulunduğu öğrenilen evde çıkan yangının evin hemen yanı başındaki ilçenin tanınmış avukatlarından Hikmet Denli’ye ait bitişik evde ikamet eden kiracıların evin bacasını ortaklaşa kullanması nedeniyle çıktığı bildirildi.
Eski Rum evinin bacasında çıkan yangında yükselen alevler kısa sürede evin çatısını sararak mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin iki arazöz ile müdahale ettiği yangın, yarım saatlik hummalı çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



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