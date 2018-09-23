Ayvalık'ta yeni eğitim ve öğretim sazlı, sözlü programla resmi olarak başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz hafta başlayan 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı'na resmi bir açılış töreni düzenlendi.

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Nuri Zarplı Ortaokulu'nda gerçekleşen törende; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Fevzi Koyuncu, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Özay Dörttepe, Sahip Güvenlik TCSG 8 Bot Komutanı Yunus Özcan, gaziler, veliler ve öğrenciler hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan seslendirilmesiyle başlayan törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Okul Müdürü Mithat Ergün yaptı.

Öğrencilerin şiir okuyup, konuşmalar yaptıkları törene; Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de müzik dinletileriyle renk kattı. Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki halk oyunları grubunun hazırladığı gösterimlerinin ardından, okula yeni başlayan öğrencilere; Kaymakam Görgülüaslan öncülüğündeki protokol üyeleri tarafından çiçekler verildi. Tören; Kaymakam Gökhan Görgülüaslan'ın öncülüğündeki protokolün okul öğrencileri tarafından hazırlanan seramik ve TWİN bilim sergisini izlemesiyle sona erdi.