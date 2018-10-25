Ayvalık'ta yurt öğrencileri sahipsiz değil

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, MEB bünyesindeki yurtlarda kalan okulların öğrencileriyle akşam yemeğinde buluştu.

Ustalı İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu'nda kalan Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi, Pakmaya Kenan Kaptan MTAL, Ustalı İmam Hatip Lisesi, Ayvalık Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte neşeli bir akşam yemeği yiyen Müdür Bahadır, yemeğin ardından öğrencilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

43 kız, 40 erkek öğrencinin ikamet ettiği yurtta düzenlenen akşam yemeğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ı; Pakmaya Kenan Kaptan MTAL Okul Müdürü Hüseyin Aday, Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Semi Çiçek, Ayvalık Anadolu Lisesi Okul Müdürü Veli Tuncay, Ustalı İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Mustafa Demirci ve Yurt Müdürü İbrahim Yamaner yalnız bırakmadı.

Gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretin ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “Ayvalık'ta devletimizin öğrenci yurtlarında kalıp, eğitim ve hayatını sürdürmeye çalışan öğrencilerimiz, Balıkesir'in ve ülkemizin dört bir yanından Ayvalık'a gelmiş çocuklarımızdan oluşmaktadır. Bu öğrencilerimiz ailelerinden uzakta ve bizlerin şefkatli kanatlarımız altındadır. Bu amaçla da bugün burada yurt öğrencilerimizle bir araya gelerek, onların yalnız olmadıklarını, herhangi bir ihtiyaçları olması halinde her şeyden önce bir ağabey gibi bana ve buradaki okul müdürü arkadaşlarıma ulaşıp sorunlarını ifade edebileceklerini anlattık. Yemek sırasında bizlerden su arıtma cihazı, yurtta akşam saatlerinde sosyal faaliyetler ve etüt çalışmaları yapmak gibi talepleri oldu. Bizde bu talepleri çözümlemek üzere hemen harekete geçtik” diye konuştu.

Müdür Güner Bahadır, Ayvalık'taki öğrenci yurtlarına yönelik ziyaretlerini sıklaştırarak sürdüreceğini de sözlerine ekledi.