Ayvalık'ta zabıtadan etiket kontrolü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri tarafından Pazar yerlerinde etiket kontrolü yapıldı.

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleşen denetimlerde, dükkânlarında fiyat etiketi bulundurmayan esnaflara cezai işlemler uygulandı.

Fahiş fiyatla satış yapan, etiketlerde uygunsuzluğun bulunduğu, fiyatı çok çabuk değişen malların ve stokçuluk yapanların tek tek denetlendiği kontrollerde, halka ucuz mal ve hizmet satılmasının sağlanması amaçlandı.

Yapılan denetimlerde; eksiklikleri olan esnaflara bu eksikliklerin nasıl tamamlanması gerektiğine ilişkin bilgilendirilmeler yapılırken, bazı esnaflardan ise fahiş fiyatlarla satışa sundukları ürünlere ait faturaların 3 gün içinde kendilerine ibraz etmeleri istendi.

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce süren denetlemelerin kararlılıkla süreceği öğrenildi.