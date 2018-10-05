İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta zabıtadan etiket kontrolü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri tarafından Pazar yerlerinde etiket kontrolü yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri tarafından Pazar yerlerinde etiket kontrolü yapıldı.


Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleşen denetimlerde, dükkânlarında fiyat etiketi bulundurmayan esnaflara cezai işlemler uygulandı.


Fahiş fiyatla satış yapan, etiketlerde uygunsuzluğun bulunduğu, fiyatı çok çabuk değişen malların ve stokçuluk yapanların tek tek denetlendiği kontrollerde, halka ucuz mal ve hizmet satılmasının sağlanması amaçlandı.


Yapılan denetimlerde; eksiklikleri olan esnaflara bu eksikliklerin nasıl tamamlanması gerektiğine ilişkin bilgilendirilmeler yapılırken, bazı esnaflardan ise fahiş fiyatlarla satışa sundukları ürünlere ait faturaların 3 gün içinde kendilerine ibraz etmeleri istendi.


Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce süren denetlemelerin kararlılıkla süreceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.