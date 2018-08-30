Ayvalık’ta Zafer Bayramı doruğa çıktı

Sabah saat 09.30’da Ayvalık Kaymakamlık makamında gerçekleşen ilk kutlamada; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın izinli olması nedeniyle yerine Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, protokol üyeleriyle vatandaşların bayram tebriklerini kabul etti.

Ayvalık’taki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına ait ikinci tören saat 10.00’da ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtı önünde gerçekleştirildi.

Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara öncülüğünde; Garnizon Komutanı Personel Albay Fevzi Koruyucu, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve kalabalık bir vatandaş grubunun hazır bulunduğu tören, Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Tören öncesinde; Ata’ya olan saygılarını ifade etmek isteyen çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tuttu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu ve akabinde Ayvalık Belediye Bandosu’nun eşliğinde İstiklal Marşı’nın seslendirildiği törende; günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı ise; Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Birliği’nde görev yapan Tabip Albay Fatih Özenalp, 1919’da başlayıp, 3 yıl süren Kurtuluş Savaşı’nın 30 Ağustos 1922’de bizzat Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın sevk ve idaresinde ’Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ ile taçlandığını hatırlattı.

Bu zafer ile tarihi boyunca hür yaşamış Türk Milleti’nin bu işgale boyun eğmemekle, bundan sonrada hür yaşayacğını tüm dünyaya gösterdiğini kaydeden Özenalp, "Bu zafer milletimizin kendisine olan güvenini yeniden kazanmasını sağlamış, aynı zamanda modern Türkiye’yi oluşturan ilerleme hamlesinin de itici gücü olmuştur. Bütün dünyada sömürgeci devletlerin ezdiği uluslara örnek teşkil etmiş, umutları tükenen toplumlara bir ümit meşalesi olmuştur" dedi. Sakarya İlkokulu öğrencilerinden Sınay Çınar’ın günün anlam ve önemine ait şiiri seslendirmesinin ardından Sakarya İlkokulu öğrencileri tarafından Balıkesir’e yöresine ait halk oyunları gösterileri sunuldu. Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara’nın öncülüğündeki protokol üyeleri törende hazır bulunup, ön sıralarda bulunan gazilerle, şehit aileleriyle yakından ilgilenmeleri dikkatlerden kaçmadı. Törenin ardından Ayvalık Belediyesi’nin bando takımı Şef Ergün Tekincan’ın öncülüğünde vatandaşların eşliğinde marşlar ve Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan bir konser verdi.