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21 Haziran 2017 10:24

Ayvalık’ta Zeytin Galerisi envanteri zenginleşiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi bünyesindeki tarihi Zeytin Galerisi envanteri zenginleşiyor.

Ayvalık’ta Zeytin Galerisi envanteri zenginleşiyor

21 Haziran 2017 10:24


Bursa’da yaşayan Hakan Albayrak, Ayvalık’ın en önemli simgesi zeytinin tarihte üretim aşamalarının yer aldığı müzeye babadan kalma 136 yıllık bir kantar bağışladı.


Yaptığı anlamlı bağışla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalıklı Makine Mühendisi Hakan Albayrak, “Bundan 50 yıl kadar önce zeytinyağı sıkma makineleri yapan babam Tornacı Ahmet Albayrak, günümüzde Ayvalık Belediyesi Petrol Ofisi karşısında bulunan eski zeytinyağı fabrikasını satın almıştı. Üzerinde üretim tarihi olarak 1871 yılının yazılı olduğu kantarı da o binayı satın aldıktan sonra edindik. İtalya ya da İspanya’da üretildiğini tahmin ediyoruz.” dedi.


Hakan Albayrak’ı örnek davranışı nedeniyle kutladığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise; zeytinin tarihi aşamalarının bilinmesini çok önemsediklerini vurguladı.


Başkan Gençer, “Zeytin bizim geleceğe bırakacağımız en büyük mirasımız olduğunu düşünüyoruz. Ayvalık bugünlere tarihi unutmadan, değerlerine sahip çıkarak geldi. Bunu sürdürmek için çalışıyoruz. Zeytinin tarihini yansıtacak her türlü materyale edinmek istiyoruz. Bu bağlamda bizimle olan herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.




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