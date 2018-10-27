Ayvalık'ta zeytin hasadı coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; bu yıl 14.'sü düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri etkinliği kapsamında ilçeye bağlı Mutluköy Mahallesi'nde zeytin hasadı yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ziraat Odası ve Ayvalık Ticaret Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Gömeç Belediye Başkan Vekili Eşref Uslu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, UZZK Başkanı Ümmühan Tibet, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Sıray, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay, Ayvalık Ziraat Odası Meclis Başkanı Mehmet Amaç, zeytin üreticileri, zeytin sanayicileri ve çok sayıda vatandaşın hazır bulunduğu hasat etkinliği tam bir şölen havasında gerçekleşti.

Protokol üyelerinin sembolik zeytin hasadı yaptığı etkinlikte, hasadın ardından taş baskı yöntemiyle sıkılan zeytinler, zeytinyağına dönüştürüldü.

Mutluköy Nostalji Tesislerinde yapılan hasat öncesinde Balıkesir Mehteran Takımı davetlilere bir konser verdi.

Hasat öncesinde yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık'ta 14.'sü düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri'ne destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TOBB yönetimine teşekkür ederek, “Zeytin, hayatımızın olmazsa olmazıdır. Zeytin; bir kent geleneği ve bir aile mirası olarak, kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle göğsümüzü gere gere 'Ayvalık zeytinin başkentidir' diyoruz. Zeytin ağacı bizim için hayatın ta kendisidir. Zeytin ağacının rüzgarla buluşmasıyla, yapraklarının akşam güneşi ile renk değiştirmesi, dallarının denizin sularıyla yıkanması, zeytin çiçeğinin açması, tane bağlaması, zeytin tanelerinin büyüyüp irileşmesini, her seferinde ilk kez görüyormuş gibi şaşırarak hayranlıkla seyrederiz. Bu duyguları Ayvalık'ta yaşayan herkes gerçekten çok iyi bilir. Bana sorarsanız Ayvalık; tarihi, mimarisi, doğası ve lezzetleriyle, turizmin de başkentidir. Bu nedenle, Ayvalık Ticaret Odası olarak çabalarımızın bir amacı da Ayvalık'a dikkat çekmek, kentimiz her yılda daha fazla sayıda yurt içi ve yurt dışından konuklarımızın gelebilmesini sağlayabilmek, ilçemizde hizmet veren turizm tesislerinin de kazancını arttırabilmektir. Hasat programımızın bu yıl özellikle Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi bizler için çok daha anlamlı olmuştur. Ayvalık Ticaret Odası yönetimi olarak ilçemizin zeytini ve turizmini daha yukarılara taşımayı temel görev sayıyoruz” dedi.

Etkinlikte konuşan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay da, yeni zeytin hasat döneminin bölgedeki tüm üreticiler için bereketli olmasını dileyerek, “İlçemizin en önemli geçim kaynağı, geleceğe bırakacağımız en büyük mirasımız, tarihimiz olan, ölmez ağaç zeytin ağacının gölgesinde yeni bir hasat dönemine daha başlamış bulunmaktayız. Her yeni hasat; yeni bir heyecan ve umut demektir. Burada da büyük bir heyecanımızı tüm paydaşlarımızla birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde, hasadın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Zeytin ağacına olan saygımızı hep birlikte dile getiriyoruz. Çiftçilerimizin ve sektörümüzün problemlerini hep birlikte değerlendirmekten de son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Gençer de törende yaptığı konuşmada, zeytinin çok kıymetli bir ürün olduğunu belirtti. "Zeytin" denince akla Ayvalık'ın geldiğini belirten Gençer, "Zeytin, ülkemizin milli bir değeri. Zeytine sahip çıkmak ve onu korumak lazım. Yüzyıllardır zeytin ve zeytinyağı, ülkemizde birçok insanın ekmek kapısı ve bereketi olmuştur. Biz bu şenliklerle zeytinyağının Türkiye genelinde tüketimini arttırmayı hedefledik. Biz bu şenliklere başladığımızda ülkemiz genelindeki kişi başı zeytinyağı tüketimi 700 gramlardayken, şimdi 2 kilograma ulaştı. Hedefimiz ise 5 kilogramdır. Almanya'da zeytin ağacı yok ama bu ülkede kişi başı zeytinyağı tüketim oranı yıllık 5 kilogram. Biz Ayvalık Zeytinyağı için coğrafi işareti almıştık. Şimdi ise Avrupa Birliği Coğrafi İşaretini Ticaret Odamızın almasını bekliyoruz. İnşallah o coğrafi işaretle birlikte Ayvalık'ımızın zeytinyağı uluslararası bir kritere kavuşacaktır. Ülkemizde insanlarımız 1950'li yıllardan itibaren başka yağlara yönlendirildi. ‘Zeytinyağlı yiyemem' türküleri bestelendi. Bu besteler para vererek yaptılar. Böylelikle çiçek ve margarinleri öne çıkardılar. Batı'nın gıda emperyalizmi ile sarılmış bir ülke haline geldik. Kendi tereyağımızı, kendi zeytinyağımızı maalesef unutturdular bize. Biz bunların bilincinde olarak tekrardan zeytinyağımızı şahlandırmak için bu küçük ilçeden Türkiye'ye bir meşale yaktık. Bunu da etrafımızda gördüğümüz tüm değerlerle beraber yaptık. Bu meşaleyi daha da güçlü olarak ülkemizin her yanında yakmalıyız. Ben zeytinyağı için son olarak şunu söylemek istiyorum; zeytin ağacı, Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk'e çok benziyor. Çünkü ikisi de ölümsüzdür" dedi.

Hasat töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Balıkesir genelindeki tarım alanlarının yüzde 20'sinin zeytin ağaçlarıyla kaplı olduğunu ifade ederek, “Bu da kişi başına 10 ağaç anlamına geliyor. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak zeytin ağacının en büyük düşmanı olan zeytin sineği zararlısı için amansız bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda 160 milyon liralık bir mücadelenin sonucunda zeytin üreticisine katkı sağlamaya çalıştık. İnşallah bu mücadelemiz sürecektir. Ben bu duygularla ‘zeyt, in; diğerleri out' diyorum” dedi.

AK Partili milletvekillerinden zeytin üreticisine destek sözü

Törende konuşan AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ile Yavuz Subaşı da 14. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri'nin Balıkesir genelindeki tüm üreticilere bereketli olmasını dileyerek, zeytin üreticilere devletin verdiği primlerin yükseltilmesi adına TBMM'de gereken tüm çabayı göstereceklerinin sözünü verdiler.

Törende konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise, ‘Ayvalık' denilince akıllara pek çok güzelliğin geldiğini ama en önemlisinin ise Türkiye'nin ve Avrupa'nın en kaliteli zeytinyağlarının akıllara geldiğini vurgulayarak, “Ve bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu ülkede en kaliteli, en güzel, nefaseti yüksel ve lezzetli zeytinyağları bu bölgede üretiliyor. Günümüzde her ürünün markalandığı bir dönemdeyiz. Ürettiğimiz her ürünlerde, dünya ve Avrupa standartlarının altında kalırsak, kusura bakmayın. Dost acı söyler. Ürettiğimiz ürün hiç işe yaramaz. Ayvalık'ta gerçekten adından söz ettiren çok kaliteli zeytinyağı markalarımız var. Bunların sayısının artmasını istiyor ve bekliyoruz. Ama bu firmalarımız da lütfen ama lütfen bu kalite standartlarını gözardı etmesinler” ifadelerini kullanarak, zeytin hasat döneminin tüm üretici ve sanayiciler için bereketli olmasını diledi.

Konuşmaların ardından etkinliklere Bosna Hersek'ten katılan gençler Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ile Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay'a beraberinde getirdikleri armağanları takdim ettiler.

Törenin ardından Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın öncülüğündeki protokol zeytin hasadı yaptı ve zeytinin sıkılarak zeytinyağına dönüşmesine tanık oldular.