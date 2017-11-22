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22 Kasım 2017 16:36

Ayvalık’ta zihinsel engelli gençlerden galoş üretimi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Özel Çocuklar Eğitim Evi’nde eğitim gören çeşitli yaş grubundaki 20 engelli öğrenci galoş üretimi yaparak rehabilite edilmeye başlandı.

Ayvalık’ta zihinsel engelli gençlerden galoş üretimi

22 Kasım 2017 16:36


Zihinsel engelli öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler veren Eğitim Evi’nde yeni alınan galoş makinesiyle galoş üretimi yapmaya başlayan özel gençlerin ise henüz başladıkları bu işte kısa sürede oldukça başarılı oldukları gözlendi.


Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in onayıyla başlayan zihinsel engelli gençlerin galoş üretimiyle ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan eğitmen Emine Okyar, “Biz burada çocuklarımızla neler yapabileceğimizi düşündük ve İzmir’deki iş okullarını gezdik. Orada özel eğitime tabi tutulan çocukların galoş üretimini gördük. Bizde, Ayvalık’ta belediye bünyesinde özel eğitim verdiğimiz gençlerimizin de bu işi yapabileceğine inandık. Bu vesile ile Ayvalık’ta bir ilki gerçekleştirdik. Bugün başladığımız proje kapsamında üretilen galoşları ilçemizdeki diş doktorlarımız ve medikallar olmak üzere sağlık sektöründeki her yere satmayı planlıyoruz. Buradaki hedefimiz, çocuklarımıza mesleğe yönlendirmek ve el becerilerini geliştirmektir. Galoş satışından elde edeceğimiz gelirleri de çocuklarımızın ihtiyaçlarına yönelik harcayacak ve bir kısmıyla işin devamlılığı için malzeme alımı yapacağız” dedi.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Sosyal Hizmet Merkezi Sorumlusu Emre Batur ise; “Merkezimizde bugün galoş üretimine başladık. Bu proje Emine hocamızın hep aklındaydı ancak bir türlü gerçekleştiremiyorduk. Artık zamanının geldiğini düşünerek projeyi başlatmak istedik. Projemizi Belediye Başkanımız Sayın Rahmi Gençer’e anlattık. Çok hoşuna gitti. Proje bizzat destek verdi. Onun katkılarıyla projemiz bugün itibarıyla başladı. Bu projenin amacı zihinsel engelli çocuklarımızın bir şeyler yapabilme ve elde edebilme becerilerini geliştirmektir. Burada bu tarz çalışmalarla bir şeyler üretebildiklerini gören engellilerimiz gayet mutlu oluyorlar” diye konuştu.


Galoş üretimi yapmaya başlayan Eğitim Evi’ndeki zihinsel engelli gençlerin ise mutlulukları adeta gözlerinden okuyordu.




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