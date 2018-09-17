Ayvalık'ta zil çaldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının ilk zili bu sabah çaldı.

Sabah saatlerinde okul bahçelerinde toplanıp, daha sonrada sınıflarına geçen öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunurken; okula yeni başlayan minik öğrenciler ise şaşkınlık ve okula başlama sevincini bir arada yaşadı.

Ayvalık'ta yeni eğitim ve öğretim yılının açılışına ait törenin Cuma günü yapılacağı öğrenilirken, ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, okulların ilk günü ile ilgili incelemelerde bulundu.

Yeni eğitim yılının ilk gününde, okulların sınıflarını ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır, özellikle okula ilk kez başlayan öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaret ettiği okulların idarecileriyle, öğrenci velileriyle de görüşmeler yapan Müdür Bahadır, okulların ihtiyaçlarıyla ilgili sorunları da not almayı ihmal etmedi.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından muhabirimize açılamalarda bulunan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır, “2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı'nı sorunsuz tamamlamamızın ardından, yaz tatili döneminde okullarımızın fiziki eksikliklerini tamamladıktan sonra bugün 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı'na ilçemizdeki 44'ü resmi olmak üzere 52 okulumuzda, 10 bin 354 öğrenci ve 965 öğretmenle başlamış bulunuyoruz. Eğitimin tüm paydaşları olarak başta öğrencilerimiz olmak üzere aileleriyle eğitim kadromuza yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.