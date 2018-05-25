Ayvalık’ta zincir marketlerin çalışma saati ayarına esnaf tepkisi

Büyük marketlerin kapanış saatlerini geç saatlere çekmelerinin küçük esnafa büyük zarar verdiğine işaret eden Melih Çakırca, “Marketler bu uygulama ile ülkemizdeki Ramazan kültürünü yok ediyorlar. Bazıları uluslar arası konsorsiyum firmalarının bünyesinde olan zincir market ve büyük mağazalar, her geçen gün yerleşik esnaf kültürünü ortadan kaldırıyor” dedi.

Söz konusu mağaza ve hipermarketlerin hediye çekiliş ve promosyonlara yaptığı harcamaların tamamını müşterilerinin cebinden fazlasıyla geri aldığını vurgulayan Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Çakırca, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Bu uygulama sonlandırılarak yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Çünkü düzenlenen bu çekilişler ile ev ekonomilerine büyük zararlar veriliyor. Bu durum aile birlikteliklerinin bozulmasının önünü açıyor. Komşuluk ilişkilerine ciddi boyutlarda zarar veriyor.” diye konuştu.

“365 gün marketlere yetmiyor”

Küçük esnaf için Ramazan Ayı’nın bolluk ve bereket anlamına geldiğini hatırlatan Başkan Çakırca, “Zincir marketler ve büyük mağazaların Ramazan ayı içerisinde hayata geçirdikleri geç saatlere kadar hizmet verme uygulaması daha sonraları Ramazan Bayramı’na yakın günlerde kapanış saatlerini gece yarılarına kadar uzatması küçük esnafa büyük zarar verecektir. Gündüzleri bitirdiler gecelere göz diktiler. Bu uygulama tamamen küçük esnafımızı ve sanatkârımızı bitirmeye yönelik bir çalışmadır. Çünkü küçük esnafın yok olması ile piyasadaki rekabet gücü tamamen ortadan kalkacak ve marketler kendi fiyatlarını kendileri belirleyecek hala gelecektir. Artık 365 günün bile yetmediğini düşündüğümüz bu dev marketlerin açılış ve kapanış saatlerine düzenleme getirilmeli ve küçük esnaf mutlaka büyüklere karşı korunmalıdır. Bu yanlış uygulamalar sebebiyle Ramazan ayı gerek milli gerekse kültürel yapıyı tamamen değiştirmektedir. Küçük esnafın yok olmasına sebep olacak uygulamalara artık sağlam bir nokta konulmasının zamanı gelmiştir” diye konuştu.