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03 Ocak 2017 16:00

Ayvalık’ta zor durumda olan Suriyeli işçilere yardım

Ayvalık’ta zor durumda olan Suriyeli işçilere yardım

03 Ocak 2017 16:00

2 yıl önce yasa dışı yollarla Halep’ten Türkiye’ye göç eden ve Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde zor şartlarda yaşayan Suriyeli ailenin imdadına Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği koştu.
Ayvalık’ta çöplük alanda, çöplerin ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmesi için alın teri döken Suriyeli Sinjan kardeşler ekmek parasına karınlarını doyurabilme mücadelesi veriyor.
Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Haseki kentinden yaklaşık 2 yıl önce Şanlıurfa’ya yerleşen Sinjan kardeşler 2 ay de önce Şanlıurfa’dan, Ayvalık’a gelmiş ve burada çöplük alanda geri dönüşüm işçisi olarak günlük 25 ile 35 lira arasında değişen kazançla hayata tutunmaya çalışıyorlar. Buz gibi soğuk havaya rağmen çalıştıkları çöplük alanda derme çatma bir barakada; 2 bebek, 1 çocuk olmak üzere 9 kişi olarak yaşam savaşı veren Sinjan ailesi halen Suriye’de yaşayan anne ve babalarının yanı sıra akrabalarıyla iletişim kuramıyor.
Suriye’nin Haseki kentinde yaşayan yakınlarının savaş nedeniyle iletişim hatlarında yaşanılan sorunlar sonucunda yılda bir kez görüşebildiklerini belirten Yasin Sinjan, Haseki’de yaşayan anne ve basının dışında 9 kardeşinin de aileleriyle birlikte Suriye’yi terk etmek zorunda kaldıklarını anlattı. Haseki kentinin kırsalında yaşayan anne ve babasıyla görüşemediklerini ve akıbetlerini merak ettiklerini kaydeden Yasin’in ağabeyi Salah Sinjar ise; eşlerini ve çocuklarını savaşta kaybetmemek için Türkiye’ye sığındıklarını ve Şanlıurfa’dan geldikleri Ayvalık’ta karınlarını doyurabilmek için zor koşullarda ayakta kalabilme mücadelesi verdiklerini ifade etti.
Ağabeylerinin Antalya’da olduğunu ve orada çalıştıklarını öğrendiklerini belirten Salah Sinjar, kardeşi Yasin ve aileleriyle birlikte Antalya’ya giderek orada inşaatlarda günlük 40 lira yevmiye karşılığında çalışmanın kendilerini biraz olsun rahat yaşayabilmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Şefkatli ellerden Suriyeli aileye yılbaşı desteği
Öte yandan Ayvalık Belediyesi’ne ait çöplük alanda yaşam savaşı veren Suriyeli Sinjan Ailesi’nin yardımına Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği koştu.
Dernek Başkanı Fatma Cavlı’nın öncülüğünde, Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki ekipler Suriyeli Sinjar ailesine erzak ve tıbbi yardımlarda bulundu.
Dernek bünyesinden; Sinjar Ailesi’nin bebeklerine bebek bezi, mama ve ilaç ihtiyaçlarını temin eden Başkan Fatma Cavlı, zor koşullarda yaşam savaşı veren aileye insani ve ekonomik desteklerde de bulunacaklarının altını çizdi.
Fatma Cavlı, yeni yıla girerken her bireyin aileleriyle birlikte sıcacık evlerinde birlik ve beraberlik halinde olacağını ancak Suriyeli bu aile gibi ülke genelinde 3 milyonu aşkın insanın ailelerinden ve vatanlarından ayrı olarak yaşam savaşı verdiklerine dikkat çekerek 2017 yılının dünyaya barış getirmesini temenni etti.



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