Ayvalık’taki orman yangını söndürüldü

Yangında 3 dönüm tarım ve orman arazisi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Patriçya mevkiinde sahil şeridinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle sür’atle büyüdü. Yangına Orman Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter havadan, 6 arozöz ve bir ilk müdahale aracı ise yerden müdahale etti. Yangında 3 dönüm şahıs ormanı ve tarım arazisi zarar gördü. Söndürme çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Yangının piknik ateşinden çıktığı sanılıyor.