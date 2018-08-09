Ayvalık’taki yangınlarda sabotaj şüphesi

Ayvalık’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra turizm alanında hızla büyümesi ilçede arazi ve mülk fiyatlarının da yükselmesine sebep oluyor. Ayvalık’ta geçtiğimiz yıl Şeytan Sofrası eteklerindeki Cennet Koyu’nun olası bir sabotaj sonucunda küle döndüğünü iddia eden Ayvalık Tabiat Platformu Yürütme Kurulu, bu kez de geçtiğimiz hafta Maden Adası ile önceki gün Ayvalık merkezdeki Cennet Tepesi’nde çıkan yangınların da sabotaj olabileceği üzerinde duruyor.

Yangınları mercek altına alan Ayvalık Tabiat Platformu’nun bu yöndeki hummalı çalışmaları sürerken, konuyla ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Platformun Yürütme Kurulu Sözcüsü Erhan Çiftçi, Cennet Tepesi ile Maden Adası’ndaki yangınların sabotaj olabileceğine ilişkin ellerinde ciddi bulgular olduğunu söyledi.

Özellikle Maden Adası’ndaki yangının yüzde 100 sabotaj olduğunu söyleyebilecek ellerinde kesin bir kanıt olmadığının altını çizen Erhan Çiftçi, “Ama elimizdeki bazı veriler bu yangının bir sabotaj olabileceğini gösteriyor. Çünkü çok yakın bir geçmişte bu bölgede kurulu bir düzenek bulmuştuk. Aynı bölgede daha önce de yangınlar çıktı. Ayvalık’ta her zaman bu tür yangınlar çıkıyor. Maden Adası asla bir çobanın bulunmadığı, piknikçilerin tercih etmediği bir yer. Doğa yürüyüşçüleri bile adadaki yangının başladığı noktaya ulaşamaz. Bunun yanı sıra Maden Adası’nın deniz kıyıları sığ olduğu için gezi tekneleri de adaya fazla yaklaşamamaktadır” dedi.

Maden Adası’ndaki yangının başlangıç noktasının deniz kıyısı olmayıp, tam aksine adanın tepe noktasından başlamasının da son derece manidar olduğunu ifade eden Erhan Çiftçi, “Yangının başladığı nokta tamamen fundalık, tamamen dikenli bir bitkisi örtüsüne sahip. Bu yüzden de insanlar bu noktaya yürüyemezler. Bu noktaya ulaşabilmek bir insanın geçemeyeceği kadar zor bir noktadır. Ama yangının başladığı noktaya dikkat ettiğimiz de bu bölgenin özellikle seçilmiş olduğunu netlikle görebiliyoruz. Tek noktadan başladığını gözlemlediğimiz yangın, kuzeyden başlayıp, poyrazı da ardına alıp güneye doğru yayılması planlanmış. Hep böyle oluyor zaten. Senaryo hep aynı. Şiddetli fırtınaların estiği günlerde bu tür yangınlar çıkarılıyor” diye konuştu.

“Cennet Tepesi yangını da sabotaj olabilir”

Cennet Tepesinde yaklaşık 5 yıl önce TOKİ tarafından hazırlanan 2 katlı dubleks villaların inşa edilmesine yönelik bir projenin bulunduğunu ve bu projenin Ayvalık Belediyesi tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Erhan Çiftçi, “Bu yüzden de Cennet Tepesi’nde buna benzer durumlardan rant sağlamak isteyenler tarafından sabotaj yapılarak yangın çıkarılması ve 2B planı çerçevesine sokulmasının hedeflenmesi de mümkün olabilir” diye konuştu.