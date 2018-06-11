Toptancı Hali’nde bulunan Oda binası önünde gerçekleşen etkiliği geçtiğimiz yıllarda çocuklara yönelik palyaço animasyonları ve coşkulu müzik yayınları ise bu yıl 27 Mayıs’ta alabora olup batan 1 kişinin halen daha kayıp olduğu ve 3 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası nedeniyle yapılmadı.

’Bir çocukta sen giydir, çocuklar bayram etsin’ adını taşıyan etkinlikte oda yönetimi, sabahın ilk saatlerinden itibaren hummalı bir çalışmayla 400 çocuğa kıyafet hediye ederken, oda üyelerinin eşleri de kıyafet dağıtımı çalışmasında gönüllü olarak yer aldı.

3 yıldan bu yana her Ramazan Bayramı öncesinde düzenledikleri etkinlik ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, oda üyesi pazarcı esnafının verdiği desteklerle ilçedeki 400 ihtiyaç sahibi çocukları bayram öncesinde giydirmekten duydukları memnuiyeti ifade etti.

400 çocuğun ayakkabısından, pantolonuna kadar giydirildiğini kaydeden Başkan Özmen, “Bu etkinlikte müziklerle beraber çocukların giydirilmesinin yanı sıra çocukların eğlenceleri, futbol topu, basketbol topları, voleybol topları, kaykaylar, bisiklet çekilişlerimiz vardı. Ancak geçtiğimi haftalarda Ayvalık’ta yaşanılan tekne faciasında hayatını kaybeden 3 balıkçı ve halen daha bulunamayan 1 balıkçı arkadaşımız nedeniyle bu yıl bu dağıtımı sessiz sedasız gerçekleştirmeyi uygun gördük. Oda üyemiz olan sebze ve meyveci arkadaşlarımızla birlikte imece usulü gerçekleştirdiğimiz bu hayırla ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzünü güldürmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.