Baba yüreği evlat acısına daha fazla dayanamadı

Çalışma ofisinde geçirdiği ani kalp krizi sonrasında yaşama veda eden Selahattin Yay sevenlerini derinden üzdü. Bekir Efendi Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip binlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazı sonrası Selahattin Yay, 13 yıl önce elim bir trafik kazasında ölen oğlu Emre Yay’nın yanına defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı. Yay’ın cenazesine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, belediye başkanları, Yay ailesi, yakınları, basın mensupları, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yardımseverliği, pozitif ve sosyal kişiliği ile medya, siyaset ve eğitim camiasında, “Selahattin Hoca” olarak bilinen Yay, 2005 yılının 10 Temmuz günü tek oğlu Emre Yay’ı bir trafik kazasında kaybetmişti. Yaşamı boyunca bu derin acıyı içinde yaşayan Selahattin Yay, bu ayrılığı dizelere şöyle dökmüş ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı:

“Niye yoksun diyemez dilim, yaşamak ölümden geçer. Ama neylersin işte bir naçar yürektir bizimkisi, kaldırmaz hasreti ve özlemi seçer. Sensiz olmuyor be oğlum.”

13 yıl sonra oğlunun acısına yüreği dayanamayan Yay, aynı gün oğlunun yanında toprağa verildi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir yaptığı açıklamada, "Selahattin hoca güzel bir insandı. Gazeteciydi. Gazetecilikten öte siyasetçiydi. Bunlardan daha öte eğitimciydi. İnsanlara her zaman olumlu bakan ve yönlendiren bir kişiliğe sahipti. Sadece insandı. İnsanlığın her türlü vasfını taşıyordu. Camiamıza önemli katkılar sağladı. Bölgemizde gazeteciliğin gelişimi noktasında büyük katkılar yaptı. Birçok kişiye ekmek veren, birçok gazeteciye meslek ilkeleri doğrultusunda çalışma imkanı sunan bir abimiz, dostumuzdu. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.