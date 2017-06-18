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18 Haziran 2017 15:23

Babalar Günü’nde şehit oğluna veda etti

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde mayın imhası sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Erbil Arslan, Balıkesir’in Susurluk ilçesi Göbel Mahallesi’nde toprağa verildi.

Babalar Günü’nde şehit oğluna veda etti

18 Haziran 2017 15:23

Babalar Günü’nde oğluna son kez bakan İsmail Arslan metanetini korurken, anne Emine Arslan ise "Ağlamayacağım" diyerek uzun süre oğlunun fotoğrafını öptü.


Hakkari Dağ Komando Tugayında görev yapan Uzman Çavuş Erbil Arslan, son yolculuğuna binlerce kişi tarafından uğurlandı. Naaşı baba ocağına getirilen şehit için gözyaşları sel olurken, anne Emine Arslan sürekli "Ağlamayacağım" diyerek oğlunun tabutuna sarıldı. Şehidin eşi Burcu Arslan ayakta durmakta güçlük çekerken, baba İsmail Arslan ise metanetini korudu. Baba ocağında helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Cumhuriyet Meydanı’na götürüldü. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Erbil Arslan, mahalle mezarlığına defnedildi.


Şehidin cenaze törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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