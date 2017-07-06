Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 14:20

Badavut yolu sakinlerinin yüzü gülüyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Badavut mevkiinde yaşayan sakinler ve tatilciler evlerinin önünden geçen karayolunun asfaltının bozulması ve bu yoldan geçen araçların ortaya çıkardıkları toz nedeniyle yetkililere tepki göstermesinin ardından Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından güzergahta çalışmalar başlatıldı.

Badavut yolu sakinlerinin yüzü gülüyor

06 Temmuz 2017 14:20


Birçok bölümünün çöktüğünü Sarımsaklı’da bulunan eski Otogar’ın arkasından Badavut’a kadar uzanan yaklaşık 3 kilometrelik yolda başlayan onarım çalışmaları bölge sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Badavut yolunun onarılması ve yenilenmesine ait çalışma programına kış aylarında dahil ettiklerini ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalara henüz başlayabildiklerini savundu.


Yolun asfaltlanması için en uygun mevsimin Temmuz ve Ağustos ayları olduğunu kaydeden Gökay Bacan, Badavut yolu ile ilgili Fen İşleri ekiplerinin başlattığı çalışmalarda yolun zeminini temizledikten sonra yolu asfaltlayacaklarını belirtti


Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Ayvalık Belediyesi olarak hedeflerinin ilçe genelindeki tüm yolları ilçeye yakışır hale getirebilmek için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, “Bu kapsamda;m Badavut yolunda sadece asfaltlama çalışmaları değil, aynı zamanda da bölge sakinlerinin kullanabilecekleri kaldırımları da inşa edip, bu bölgedeki bordür çalışmalarımızı da sürdüreceğiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!