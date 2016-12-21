BAGFAŞ’tan 4 milyon Euro’luk sözleşme

Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), sektöründe 4 milyon Euro’luk bir sözleşmeye imza attığını Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle açıkladı.

BAGFAŞ, CAN/AN Tesisinin Avrupa piyasalarına ihraç edilecek kalitede üretim yapmasını temin ederek mühendislik, malzeme tedarik ve denetim-gözetim hizmetlerinin yanı sıra süreç ve operasyonların düzenli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi hizmetlerini kapsayan bir sözleşme imzaladı.

BAGFAŞ’tan KAP’a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile SNC-Lavalin SA/NV firması arasında Thyssen Krupp Industrial Solutions AG’ye anahtar teslimi ihale edilen CAN/AN tesisinin; kurulu kapasitesi olan 2 bin ton/gün Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) ve bin 550 ton/gün stabilize Amonyum Nitrat’ın (AN) Avrupa piyasalarına ihraç edilecek kalitede üretim yapmasını teminen mühendislik, malzeme tedarik ve denetim-gözetim hizmetlerinin yanı sıra süreç ve operasyonların düzenli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi hizmetlerini kapsayan bir sözleşme imzalanmıştır. İyileştirme çalışmalarına 2017 yılında başlanacak ve bu çalışmalara dek tesis üretime devam edecektir. Sözleşme bedeli 4 milyon Euro’dur" denildi.