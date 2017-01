Bagfaş’tan Yunanistan ve İngiltere’ye ihracat

Merkezi İstanbul’da bulunan Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Kamu Aydınlatma Platformuna yeni ihracat hamlesiyle ilgili bilgi verdi.

Şirket, Yunanistan’a 3 bin ton AS Gübresi ve İngiltere’ye ise 6 bin 500 ton AN Gübresi gönderileceğini açıkladı. KAP’a yapılan açıklamada, "Yunanistan ve İngiltere’ye ihraç edilmek üzere Teotrade ve Helm firmalarından sırasıyla 3 bin ton AS ve 6 bin 500 ton AN gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 1,6 milyon USD olup, sevkıyatların Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir" denildi.